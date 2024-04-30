Під час нападу з мечем у Лондоні загинув 13-річний хлопчик

Від нападу з мечем біля станції метро у Лондоні загинув 13-річний хлопчик.

Про це заявив головний суперінтендант поліції Стюарт Белл, передає "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Він був доставлений до лікарні після ножового поранення і, на жаль, невдовзі помер", – сказав офіцер.

"Сім’ю дитини підтримали спершу наші місцеві офіцери, а тепер і деякі спеціалісти, і всі в столичній поліції тримають їх у своїх думках у цей неймовірно важкий час", – зазначив він.

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Суперінтендант зазначив, що двоє поранених офіцерів мають істотні поранення.

"Обидва потребують хірургічного втручання, але ми вважаємо, що на даному етапі загрози їхньому життю немає", – сказав Белл.

Двоє інших громадян також залишаються в лікарні, і вважається, що їхні травми не загрожують життю.

"Я високо оцінюю неймовірну хоробрість не лише поліцейських, але й інших рятувальників, які прибули на місце події сьогодні вранці", – заявив Белл.

Як повідомлялося, британська поліція у вівторок вранці заарештувала озброєного мечем чоловіка після повідомлень про ножові поранення під час серйозного інциденту на північному сході Лондона.