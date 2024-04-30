В Тбилиси 16-й день подряд продолжаются протесты против закона об "иноагентах"

У здания парламента Грузии в Тбилиси 30 апреля продолжается очередная акция протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", или закона об "иноагентах", который вызвал критику Запада и гражданского общества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SOVA.news и "Эхо Кавказа".

Акция против второй попытки партии власти "Грузинская мечта" принять законопроект об "иноагентах" проходит в Тбилиси 16-й день подряд. В руках собравшихся – флаги Грузии и Евросоюза, а также плакаты с лозунгами, критикующими власть и намекающими на ее связи с Россией.

ФОТО: SOVA.NEWS

Позже перед зданием парламента Грузии на улице Читадзе произошло физическое противостояние между полицией и протестующими. Правоохранители оттеснили граждан от бокового входа в парламент. На месте мобилизован отряд специального назначения, а также спецтехника.

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Участники митинга, которые находились здесь, скандировали в сторону депутатов от "Грузинской мечты", которые выходили из здания парламента: "Русские", "Рабы".

ФОТО: ЭХО КАВКАЗА

Между тем грузинское Министерство внутренних дел призвало организаторов и участников митинга подчиняться указаниям правоохранителей во избежание "искусственной эскалации событий".

По данным "Эхо Кавказа", после столкновения часть участников акции направилась в сторону администрации правительства Грузии.

Напомним, что юридический комитет парламента Грузии поддержал законопроект во втором чтении 29 апреля. Его обсуждение на пленарной сессии парламента Грузии может продолжаться еще несколько дней.

В понедельник в ЕС в очередной раз предупредили Грузию, что принятие закона об "иноагентах" будет иметь последствия для процесса ее интеграции в Европейский Союз. А американские конгрессмены Джерри Коннолли и Остин Скотт заявили, что законопроект подобен "путинскому антидемократическому инструменту".

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