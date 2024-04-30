Конгрессмены США: Грузинский закон об "иноагентах" напоминает инструментарий Путина

Американские конгрессмены Джерри Коннолли и Остин Скотт заявили, что грузинский законопроект об "иноагентах" похож на "путинский антидемократический инструмент".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил проект SOVA.

Сопредседатели комитета группы друзей Грузии отметили в своем заявлении, что для Грузии, демократического партнера США, которая получила статус кандидата в ЕС, "невероятно тревожно вводить законодательство, похожее на антидемократический инструмент Путина".

Конгрессмены пишут, что в 2012 году, после прихода к власти на третий срок, Путин подписал "закон об иностранных агентах", который обязывает организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие иностранное финансирование, регистрироваться как "иностранные агенты".

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"Путин использовал этот закон для серьезного ограничения свободы слова, искоренения российского гражданского общества и дальнейшего укрепления своего жестокого диктаторского правления", – говорится в заявлении.

Конгрессмены призывают лидеров Грузии принять во внимание призыв грузинского народа к созданию успешного и неограниченного гражданского общества, независимой судебной системы и правительства.

Накануне, 29 апреля, у здания грузинского парламента в Тбилиси состоялся митинг правящей партии "Грузинская мечта" в поддержку законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", раскритикованного Западом и гражданским обществом.

Ранее в понедельник комитет парламента Грузии по юридическим вопросам после 10-часового заседания поддержал законопроект "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении. Ожидается, что документ вынесут на пленарное заседание парламента во вторник, 30 апреля.

В понедельник в ЕС в очередной раз предупредили Грузию, что принятие закона об "иноагентах" будет иметь последствия для процесса ее интеграции в Европейский Союз.