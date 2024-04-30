У Тбілісі 16-ий день поспіль тривають протести проти закону про "іноагентів"

Біля будівлі парламенту Грузії у Тбілісі 30 квітня триває чергова акція протесту проти ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", або закону про "іноагентів", який викликав критику Заходу та громадянського суспільства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SOVA.news та "Эхо Кавказа".

Акція проти другої спроби партії влади "Грузинська мрія" ухвалити законопроєкт про "іноагентів" відбувається у Тбілісі 16-ий день поспіль. У руках присутніх – прапори Грузії та Євросоюзу, а також плакати з гаслами, що критикують владу й натякають на її зв'язки з Росією.

Фото: SOVA.news

Пізніше перед будівлею парламенту Грузії на вулиці Читадзе сталося фізичне протистояння між поліцією та протестувальниками. Правоохоронці відтіснили громадян від бокового входу до парламенту. На місці мобілізовано загін спеціального призначення, а також спецтехніку.

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Учасники мітингу, які перебували тут, скандували в бік депутатів від "Грузинської мрії", які виходили з будівлі парламенту: "Росіяни", "Раби".

Фото: Эхо Кавказа

Тим часом грузинське Міністерство внутрішніх справ закликало організаторів та учасників мітингу підкорятися вказівкам правоохоронців задля "уникнення штучної ескалації подій".

За даними "Эхо Кавказа", після сутички частина учасників акції попрямувала в бік адміністрації уряду Грузії.

Нагадаємо, що юридичний комітет парламенту Грузії підтримав законопроєкт у другому читанні 29 квітня. Його обговорення на пленарній сесії парламенту Грузії може тривати ще кілька днів.

У понеділок у ЄС вкотре попередили Грузію, що ухвалення закону про "іноагентів" матиме наслідки для процесу її інтеграції до Європейського Союзу. А американські конгресмени Джеррі Конноллі і Остін Скотт заявили, що законопроєкт подібний до "путінського антидемократичного інструменту".

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