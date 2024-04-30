У Тбілісі 16-ий день поспіль тривають протести проти закону про "іноагентів"
Новини — Вівторок, 30 квітня 2024, 21:02 —
Біля будівлі парламенту Грузії у Тбілісі 30 квітня триває чергова акція протесту проти ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу", або закону про "іноагентів", який викликав критику Заходу та громадянського суспільства.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SOVA.news та "Эхо Кавказа".
Акція проти другої спроби партії влади "Грузинська мрія" ухвалити законопроєкт про "іноагентів" відбувається у Тбілісі 16-ий день поспіль. У руках присутніх – прапори Грузії та Євросоюзу, а також плакати з гаслами, що критикують владу й натякають на її зв'язки з Росією.
Пізніше перед будівлею парламенту Грузії на вулиці Читадзе сталося фізичне протистояння між поліцією та протестувальниками. Правоохоронці відтіснили громадян від бокового входу до парламенту. На місці мобілізовано загін спеціального призначення, а також спецтехніку.
Учасники мітингу, які перебували тут, скандували в бік депутатів від "Грузинської мрії", які виходили з будівлі парламенту: "Росіяни", "Раби".
Тим часом грузинське Міністерство внутрішніх справ закликало організаторів та учасників мітингу підкорятися вказівкам правоохоронців задля "уникнення штучної ескалації подій".
За даними "Эхо Кавказа", після сутички частина учасників акції попрямувала в бік адміністрації уряду Грузії.
Нагадаємо, що юридичний комітет парламенту Грузії підтримав законопроєкт у другому читанні 29 квітня. Його обговорення на пленарній сесії парламенту Грузії може тривати ще кілька днів.
У понеділок у ЄС вкотре попередили Грузію, що ухвалення закону про "іноагентів" матиме наслідки для процесу її інтеграції до Європейського Союзу. А американські конгресмени Джеррі Конноллі і Остін Скотт заявили, що законопроєкт подібний до "путінського антидемократичного інструменту".
Читайте також: Ілюзія євроінтеграції: чи вдасться грузинській владі розвернути зовнішній курс країни.