В Латвии открыли дело против пьяного фаната Путина, прославлявшего войну

Государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело за поддержку военных преступлений и прославление хозяина Кремля Владимира Путина, которые публично совершил в историческом центре Риги молодой человек 2002 года рождения.

Об этом стало известно порталу Delfi 4 апреля, сообщает "Европейская правда".

Государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело за то, что 28 марта в Старой Риге молодой человек прославлял военную агрессию и Путина.

В агрессивном тоне молодой человек выкрикнул несколько фраз о военных преступлениях и прославлении Путина на русском языке, зная, что его слова услышат сотрудники полиции Рижского муниципалитета, а также люди, которые находились на месте инцидента, и любой прохожий.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, отметили в полиции.

Правоохранители, получив информацию об инциденте, задержали молодого человека и поместили его в изолятор временного содержания.

На следующий день, 29 марта, он был признан подозреваемым, и полиция обратилась в Рижский городской суд с просьбой применить к нему меру пресечения – арест, что и было сделано.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части первой статьи 74.1 Уголовного закона, то есть за публичное прославление, отрицание, оправдание или грубое унижение геноцида, преступления против человечности, преступления против мира или военного преступления.

Лицо, совершившее такое преступление, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или временным лишением свободы, или пробационным надзором, или общественными работами, или штрафом.

Государственная полиция работает в тесном сотрудничестве с другими латвийскими органами безопасности, и любое прославление военной агрессии или оправдание военных преступлений будет недопустимым, и полиция будет принимать строгие меры против таких высказываний.

В сентябре сообщалось, что начиная с 24 февраля 2022 года Служба государственной безопасности Латвии возбудила 40 уголовных процессов, связанных с деятельностью по поддержке агрессивной внешней политики России.

Напомним, латвийский министр обороны Андрис Спрудс считает необходимым придерживаться жесткого подхода в диалоге НАТО с РФ.