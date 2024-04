Кулеба после встречи с Сийярто ожидает "дальнейший конструктив" в отношениях с Венгрией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто в Брюсселе ожидает дальнейших улучшений в отношениях Киева и Будапешта.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter (X) по итогам встречи.

Дмитрий Кулеба отметил, что их переговоры были длительными, не приводя конкретных деталей по темам обсуждения.

Hungarian Foreign Minister Peter Szijjártó and I had a lengthy meeting in Brussels today.



We both agreed that a number of steps have been made in the recent weeks to overcome issues in our bilateral relations.



In the spirit of this positive trend, we anticipate more… pic.twitter.com/pymlFczLML