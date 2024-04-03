Кулеба после встречи с Сийярто ожидает "дальнейший конструктив" в отношениях с Венгрией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто в Брюсселе ожидает дальнейших улучшений в отношениях Киева и Будапешта.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter (X) по итогам встречи.

Дмитрий Кулеба отметил, что их переговоры были длительными, не приводя конкретных деталей по темам обсуждения.

Hungarian Foreign Minister Peter Szijjártó and I had a lengthy meeting in Brussels today.



We both agreed that a number of steps have been made in the recent weeks to overcome issues in our bilateral relations.



In the spirit of this positive trend, we anticipate more… pic.twitter.com/pymlFczLML April 3, 2024

"Мы оба согласились с тем, что за последние недели был сделан ряд шагов для преодоления проблем в наших двусторонних отношениях. Учитывая эти положительные тенденции, ожидаем дальнейших конструктивных событий в ближайшие дни и недели", – рассказал министр.

О "шагах для восстановления взаимного доверия" в отношениях Венгрии и Украины в своем сообщении упомянул и Петер Сийярто.

За день до этого, 2 марта, Сийярто провел телефонный разговор с главой Офиса президента Украины.

Напомним, в конце января глава Офиса президента Украины вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и Петер Сийярто провели переговоры в Ужгороде.

Ермак утверждал, что они засвидетельствовали взаимное стремление Киева и Будапешта провести встречу на высшем уровне.

В то же время венгерский министр в начале марта сказал, что встреча Орбана и Зеленского в ближайшее время не состоится.