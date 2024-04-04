Кулеба: Мы сделали шаги, чтобы Венгрия разблокировала транш в "оружейный" фонд ЕС

Украина ответила на требования Венгрии, переданные во время встречи в Ужгороде в конце января, для разблокирования восьмого транша в Европейский фонд мира в размере 500 млн евро.

Об этом во время встречи с журналистами после заседания Совета Украина-НАТО в Брюсселе 4 апреля сказал глава МИД Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос "Европейской правды".

На просьбу прокомментировать встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто накануне Кулеба сказал, что они, "можно сказать, провели мини-экспертный, минимум межправительственный диалог".

"Есть один вопрос, который давно висит в воздухе. Это блокирование Венгрией восьмого транша Европейского фонда мира в размере 500 млн евро", – отметил он.

Глава МИД добавил, что Киев сделал необходимые для снятия блокировки шаги.

"Есть ответ Украины на те 11 пунктов, которые Венгрия нам передала в Ужгороде. Мы готовы двигаться, и эксперты продолжают работать над тем, чтобы решить эти 11 пунктов", – пояснил Кулеба.

Напомним, ЕС еще с 2022 года предоставляет Украине военную помощь через Европейский фонд мира – в частности, из него компенсируют расходы странам-членам за предоставленное Украине оружие.

Финансирование предоставляют через транши, которые могут блокировать отдельные государства-члены. Последние месяцы это делала Венгрия, которая под разными предлогами отказывалась одобрять пополнение Европейского фонда мира на 500 млн евро.

В то же время в марте министры иностранных дел стран ЕС приняли окончательное решение о выделении дополнительных 5 млрд евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира.