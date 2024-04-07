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Немецкие истребители подняли для перехвата российского Ил-20 над Балтийским морем

Новости — Воскресенье, 7 апреля 2024, 12:38 — Кристина Бондарева

Немецкие Военно-воздушные силы в субботу поднимали свои истребители над Балтийским морем, чтобы перехватить русский Ил-20.

Об этом немецкие ВВС сообщили в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Немецкие самолеты были вынуждены подняться с базы в Лиэлварде в Латвии.

"Наши евроистребители из VAPB вылетели сегодня из Лиэлварде в защитный рейс, чтобы перехватить двигавшийся без транспондера российский Ил-20 над Балтийским морем", – говорится в сообщении немецких ВВС.

Это уже не первый подобный инцидент по перехвату российского самолета радиоэлектронной разведки Ил-20.

В феврале французский истребитель Mirage 2000 года перехватил российский самолет Ил-20 у побережья Эстонии.

А в январе Германия подняла в воздух с авиабазы Лааге на северо-востоке истребители для перехвата российского разведывательного самолета, замеченного над Балтийским морем у ее берегов.

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