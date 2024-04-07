Немецкие истребители подняли для перехвата российского Ил-20 над Балтийским морем

Немецкие Военно-воздушные силы в субботу поднимали свои истребители над Балтийским морем, чтобы перехватить русский Ил-20.

Об этом немецкие ВВС сообщили в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Немецкие самолеты были вынуждены подняться с базы в Лиэлварде в Латвии.

"Наши евроистребители из VAPB вылетели сегодня из Лиэлварде в защитный рейс, чтобы перехватить двигавшийся без транспондера российский Ил-20 над Балтийским морем", – говорится в сообщении немецких ВВС.

24/7 bedeutet auch am Wochenende. Unsere Eurofighter von #VAPB sind heute in Lielvarde 🇱🇻 zu einem Schutzflug gestartet um eine 🇷🇺 COOT-A (Il-20) über der baltischen See abzufangen, die ohne Transponder unterwegs war. @gaisa_speki @NATO @GermanyNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/p9wzXKMmn5 – Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) April 6, 2024

Это уже не первый подобный инцидент по перехвату российского самолета радиоэлектронной разведки Ил-20.

В феврале французский истребитель Mirage 2000 года перехватил российский самолет Ил-20 у побережья Эстонии.

А в январе Германия подняла в воздух с авиабазы Лааге на северо-востоке истребители для перехвата российского разведывательного самолета, замеченного над Балтийским морем у ее берегов.