Писториус о немецких войсках на восточной границе НАТО с РФ: "Исторический момент"

Министр обороны Германии Борис Писториус после подписания плана по постоянному размещению бригады Бундесвера в Литве для противостояния России заявил об "историческом" дне и моменте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации издания Bild.

Впервые в истории современной Германии Бундесвер на постоянной основе разместит целую бригаду в Литве – на восточном фланге НАТО, непосредственно на границе с Россией.

"Дорожную карту" – график этого развертывания – подписали в понедельник министр обороны Германии Борис Писториус и его литовский коллега Арвидас Анушаускас.

ФОТО: МИНОБОРОНЫ ГЕРМАНИИ

Во время церемонии подписания Писториус говорил об "историческом моменте" и "вехе", а также подчеркнул, что под руководством Германии будет создана боеспособная бригада, которая будет сдерживать Россию.

Анушаускас также не оставил никаких сомнений относительно того, с кем потенциально придется бороться немцам. "Самой большой угрозой для нас является агрессивная политика России", – сказал литовский министр.

План закрепит намерения двух стран относительно немецкой бригады в Литве и дальнейший курс действий для ее полномасштабного развертывания, заявило ранее литовское Минобороны.

Согласно плану, немецкие войска будут прибывать в Литву постепенно, начиная с 2024 года, а завершение развертывания ожидается к 2027 году.

План действий был подготовлен совместной рабочей группой министерств обороны Германии и Литвы.

Ядро немецкой бригады будет состоять из пяти батальонов, в том числе танкового и артиллерийского.

В целом Германия намерена разместить в Литве около 5 тысяч солдат и гражданских лиц, к которым, как ожидается, присоединятся их семьи на период длительной ротации.

Между тем в Литве звучат призывы к более быстрому развертыванию немецких военных. Президенты Гитанас Науседа заявлял, что приветствовал бы ускорение размещения немецкой бригады в стране до конца 2026 года.

Тем временем Минобороны Германии решило разработать детальную систему стимулов для того, чтобы поощрить немецких военных на постоянную дислокацию в Литву.