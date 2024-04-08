В Германии обнаружили бомбу в доме мужчины, угрожавшего соседям

Полиция восточногерманского города Галле арестовала и предъявила обвинения подозреваемому после того, как обнаружила взрывное устройство в его квартире.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

В воскресенье 36-летнему мужчине, которым, как представляется, руководила ненависть к мигрантам, предъявили обвинение в незаконном использовании взрывчатки, на следующий день после того, как полиция во время обыска в его квартире нашла то, что выглядело как взрывное устройство, готовое к детонации.

Правоохранителей вызвали в субботу, когда соседи сообщили, что задержанный выкрикивал расистские угрозы в адрес прохожих из окна, размахивая пистолетом, а также угрожал взорвать соседей, которые выглядели как иностранцы.

По прибытии полиция пришла к выводу, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и на самом деле угрожал игрушечным пистолетом.

Впрочем, они заметили в его квартире несколько подозрительных предметов и немедленно вызвали взрывотехников и собак, которые искали взрывчатку.

На время обыска эвакуировали около 50 квартир. Эксперты продолжают оценивать потенциальную угрозу, которую может представлять устройство. Дело передали в Уголовное ведомство земли Саксония-Анхальт (LKA) для дальнейшего расследования.

Примечательно, что в 2019 году в этом же городе белый расист убил двух человек, не сумев попасть в синагогу, где, по его словам, он планировал убить как можно больше евреев с помощью пистолета и взрывчатки.

Ранее в австрийском Кальсдорфе в общине свидетелей Иеговы нашли пакет со взрывчаткой.

Перед этим в шведском Гетеборге нашли сразу два предмета, которые могут быть взрывчаткой.