У Німеччині виявили бомбу в оселі чоловіка, який погрожував сусідам

Поліція східнонімецького міста Галле арештувала та висунула звинувачення підозрюваному після того, як виявила вибуховий пристрій в його квартирі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

У неділю 36-річному чоловіку, яким, як видається, керувала ненависть до мігрантів, висунули звинувачення в незаконному використанні вибухівки, на наступний день після того, як поліція під час обшуку в його квартирі знайшла те, що виглядало як вибуховий пристрій, готовий до детонації.

Правоохоронців викликали в суботу, коли сусіди повідомили, що пізніше затриманий вигукував расистські погрози на адресу перехожих з вікна, розмахуючи пістолетом, а також погрожував підірвати сусідів, які виглядали, як іноземці.

Після прибуття поліція дійшла висновку, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння та насправді погрожував іграшковим пістолетом.

Втім, вони помітили в його квартирі кілька підозрілих предметів та негайно викликали вибухотехніків й собак, які шукали вибухівку.

На час обшуку евакуювали близько 50 квартир. Експерти продовжують оцінювати потенційну загрозу, яку може становити пристрій. Справу передали до Кримінального відомства землі Саксонія-Ангальт (LKA) для подальшого розслідування.

Примітно, що 2019 року в цьому ж місті білий расист убив двох людей, не зумівши потрапити до синагоги, де, за його словами, він планував вбити якомога більше євреїв за допомогою пістолета й вибухівки.

Раніше в австрійському Кальсдорфі в громаді свідків Єгови знайшли пакунок з вибухівкою.

Перед цим у шведському Гетеборзі знайшли одразу два предмети, що можуть бути вибухівкою.