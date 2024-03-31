В Австрии нашли взрывное устройство на собрании свидетелей Иеговы

В австрийском Кальсдорфе в общине свидетелей Иеговы нашли пакет со взрывчаткой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает dpa со ссылкой на данные полиции.

Правоохранители отметили, что пакет мог "потенциально нанести большой вред".

Его обнаружили у входа в здание, где проходило собрание общины, на котором присутствовали 50 человек.

Полиция оцепила территорию и изъяла пакет. Операция длилась всю ночь, поскольку взрывотехники опасались, что посылка могла представлять опасность.

"Это нестандартное, самодельное, но в основном функциональное взрывное устройство", – заявил представитель полиции.

У полиции не было никакой информации о возможных злоумышленниках или предпосылках инцидента.

В прошлом году в Австрии уже было два инцидента со взрывчаткой в организациях свидетелей Иеговы.

Недавно во Франции задержали двух школьников, которых подозревают во взломе цифрового рабочего пространства (ENT) и рассылке сообщений о минировании.