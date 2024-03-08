В шведском Гетеборге нашли сразу два предмета, которые могут быть взрывчаткой
В пятницу полиция в Гетеборге получила два сообщения о "подозрительных предметах", возможно взрывчатке, в двух разных районах.
Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".
Сначала извещение поступило из района Новый Ховас, через несколько часов – из района Фролунда. О втором в полиции уточнили, что подозрительный предмет обнаружили внутри подъезда при входе в дом. На место выехали взрывотехники.
В полиции пока не сообщают, представляли ли угрозу предметы, ставшие поводом для вызова.
Ранее на этой неделе в районе Вестра Фролунда в Гетеборге произошло два взрыва возле жилых домов, рядом друг с другом.
Также в начале недели произошли два взрыва неизвестных предметов при входе и на лестнице многоквартирных домов в городках вблизи Стокгольма, семь человек получили незначительные ранения.
В течение прошлого года в Швеции произошла целая серия взрывов в жилых домах, которые связывают с борьбой конкурирующих бандитских группировок.