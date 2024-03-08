В шведском Гетеборге нашли сразу два предмета, которые могут быть взрывчаткой

В пятницу полиция в Гетеборге получила два сообщения о "подозрительных предметах", возможно взрывчатке, в двух разных районах.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Сначала извещение поступило из района Новый Ховас, через несколько часов – из района Фролунда. О втором в полиции уточнили, что подозрительный предмет обнаружили внутри подъезда при входе в дом. На место выехали взрывотехники.

В полиции пока не сообщают, представляли ли угрозу предметы, ставшие поводом для вызова.

Ранее на этой неделе в районе Вестра Фролунда в Гетеборге произошло два взрыва возле жилых домов, рядом друг с другом.

Также в начале недели произошли два взрыва неизвестных предметов при входе и на лестнице многоквартирных домов в городках вблизи Стокгольма, семь человек получили незначительные ранения.

В течение прошлого года в Швеции произошла целая серия взрывов в жилых домах, которые связывают с борьбой конкурирующих бандитских группировок.