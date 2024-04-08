Частные результаты выборов в Польше: "Право и справедливость" опережает альянс Туска

Частичные официальные результаты местных выборов в Польше подтверждают победу оппозиционной партии "Право и справедливость".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Национальная избирательная комиссия Польши публикует данные после подсчета 100% голосов по каждому избирательному округу или воеводству. В настоящее время подсчитаны данные из 12 из 16 воеводств.

По этим данным "Право и справедливость" занимает первое место, а "Гражданская коалиция" Дональда Туска отстает более чем на четыре процентных пункта.

Партия "Право и справедливость" получила – 34,8% голосов, а "Гражданская коалиция" – 30,3%. В блоке "Третий путь" – 13.5%, в "Конфедерации" – 7,3%, "Левице" – 6,2%.

Экзит-поллы тоже отдали победу "Праву и справедливости" с 33,7%, а "Гражданской коалиции" – 31,9%.

Выступая вскоре после публикации экзитполов, Туск сказал, что неспособность его альянса выйти на первое место частично объясняется высокой явкой на востоке Польши и всей сельской местности.

Между тем в Варшаве победил в первом туре действующий мэр Рафал Тшасковский, один из важнейших политиков в партии Туска "Гражданская платформа".

Через две недели должен пройти второй тур голосования там, где кандидаты не набрали более 50% голосов.

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