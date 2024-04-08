Часткові результати виборів у Польщі: "Право і справедливість" випереджає альянс Туска

Часткові офіційні результати місцевих виборів у Польщі підтверджують перемогу опозиційної партії "Право і справедливість".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

Національна виборча комісія Польщі публікує дані після підрахунку 100% голосів у кожному виборчому окрузі чи воєводстві. Наразі підраховано дані з 12 із 16 воєводств.

За цими даними "Право і справедливість" займає перше місце, а "Громадянська коаліція" Дональда Туска відстає на понад чотири відсоткові пункти.

Партія "Право і справедливість" отримала – 34,8% голосів, а "Громадянська коаліція" – 30,3%. У блоку "Третій шлях" – 13,5%, в "Конфедерації" – 7,3%, "Лівиці" – 6,2%.

Екзитполи теж віддали перемогу "Праву і справедливості" з 33,7%, а "Громадянській коаліції" – 31,9%.

Виступаючи невдовзі після публікації екзитполів, Туск сказав, що нездатність його альянсу вийти на перше місце частково пояснюється високою явкою на сході Польщі та в усій сільській місцевості.

Між тим, у Варшаві переміг у першому турі чинний мер Рафал Тшасковський, один з найважливіших політиків у партії Туска "Громадянська платформа".

Через два тижні має відбутися другий тур голосування там, де кандидати не набрали більше 50% голосів.

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