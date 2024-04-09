В Германии на 20% снизилось число заявлений о предоставлении убежища в 2024 году

Количество новых заявлений о предоставлении убежища в Германии значительно сократилось в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Согласно данным Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев (BAMF), в период с января по март подали 65 419 первичных заявлений о предоставлении убежища, что на 19,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Министр внутренних дел Нэнси Фезер заявила, что это свидетельствует о том, что действия правительства работают.

"Мы продолжаем защищать многих людей от войны и террора и в то же время эффективно ограничиваем количество тех, кто не нуждается в нашей защите", – отметила она.

По ее словам, временные проверки на границе, которые ввели в октябре, позволили предотвратить 17 600 нелегальных въездов, и за этот период полиция арестовала более 700 человек, занимавшихся контрабандой.

"Мы будем продолжать проверки на границе столько, сколько будет необходимо для постоянного эффективного сдерживания нелегальной миграции", – указала Фезер.

По данным BAMF, больше всего заявлений о предоставлении убежища в первом квартале 2024 года подали граждане Сирии – чуть менее 20 тысяч, за ними следуют граждане Афганистана (10 198) и Турции (10 119).

За этот период власти приняли решение по 80 651 первичным и последующим заявлениям, где статус предоставили менее половины заявителей, или 46,1%.

Ранее сообщалось, что за 2023 год в странах ЕС оформили заявки на убежище более миллиона граждан третьих стран – на 20% больше, чем в 2022 году, но все еще меньше, чем на пике миграционного кризиса во время войны в Сирии.

Напомним, Финляндия призвала Евросоюз выработать совместный ответ на использование Россией миграции в ЕС как оружия после того, как стране из-за попыток такого гибридного давления пришлось закрыть сухопутную границу с РФ.