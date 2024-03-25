В ЕС в прошлом году прибыло более миллиона искателей убежища, но меньше, чем на пике войны в Сирии

За 2023 год в странах ЕС оформили заявки на убежище более миллиона граждан третьих стран – на 20% больше, чем в 2022 году, но все еще меньше, чем на пике миграционного кризиса во время войны в Сирии.

Об этом сообщил Евростат, пишет "Европейская правда".

В течение 2023 года заявки на убежище в странах ЕС подали 1048900 человек, по сравнению с 873 тысячами в 2022 году.

Эта цифра растет уже третий год подряд, но еще ниже, чем на пике миграционного кризиса 2015-2016 годов из-за войны в Сирии.

Напомним, в статистику не входят граждане Украины, которые выехали из-за войны, поскольку они получили возможность временно проживать в странах ЕС по другому юридическому механизму – "временной защите".

Первую тройку заявителей возглавляют граждане Сирии, Афганистана и Турции (17%, 10% и 9% соответственно). По 6% составляют граждане Венесуэлы и Колумбии.

Среди стран ЕС наибольшая нагрузка приходится на Германию – там зарегистрировались почти треть всех заявителей, 329 тысяч человек, которые первый раз подают заявки.

Второе место разделили Испания и Франция с 14% заявок, на третьем Италия с 12%. На эти четыре страны совокупно приходится почти две трети всех желающих получить убежище в ЕС.

Если же оценивать количество заявителей относительно количества населения страны, статистика отличается: самая высокая доля искателей убежища относительно местных жителей на Кипре (13 на 1000 человек), в Греции и Австрии (по 6 на 1000 человек).

В среднем в ЕС это двое искателей убежища на 1000 населения.

Напомним, Финляндия призвала Евросоюз выработать совместный ответ на использование Россией миграции в ЕС как оружия после того, как стране из-за попыток такого гибридного давления пришлось закрыть сухопутную границу с РФ.

Польша в последние дни фиксирует повышенное количество попыток пересечения границы с территории Беларуси.