В аэропорту Стамбула завели собак, чтоб успокаивать тревожных пассажиров
Новости — Вторник, 9 апреля 2024, 11:37 —
Стамбульский аэропорт запустил пилотный проект, цель которого – снять стресс и тревогу у пассажиров с помощью собак.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.
Все четвероногие участники программы – сертифицированные собаки-терапевты, профессионально обученные и подготовленные для того, чтобы успокаивать людей.
"Команда собак-терапевтов" заступила на дежурство с конца февраля после месяцев подготовки и интенсивных тренировок, обучаясь десенсибилизации к отвлекающим раздражителям, таким как звуки и присутствие людей.
"Мы должны обеспечить им безопасность и на 100% адаптировать к любой среде", – отметил менеджер по обслуживанию клиентов аэропорта Стамбула Кадир Демирташ.
Ветеринар команды сказал, что темперамент каждой собаки диктует их часы на работе ежедневно.
Животные, которые являются сотрудниками аэропорта с официальными бейджами и униформой, имеют четкий график и работают в часы пикового пассажиропотока, с 10:00 до 16:00.
Руководство аэропорта заявило, что уже планирует расширить пилотный проект после первых положительных отзывов от путешественников.
Ранее сообщалось, что во французском регионе Бретань полиция вторые сутки наблюдала за большим нелегальным рейв-фестивалем на территории аэропорта, который проводился вопреки отсутствию разрешений.
Перед этим в чешском городе Острава возник спор относительно, как выяснилось, ложного обращения владельца собаки, который якобы не может платить сбор за него, потому что домашний любимец "чувствует себя котом".