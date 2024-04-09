В аэропорту Стамбула завели собак, чтоб успокаивать тревожных пассажиров

Стамбульский аэропорт запустил пилотный проект, цель которого – снять стресс и тревогу у пассажиров с помощью собак.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Все четвероногие участники программы – сертифицированные собаки-терапевты, профессионально обученные и подготовленные для того, чтобы успокаивать людей.

AP

AP

istairport.com

"Команда собак-терапевтов" заступила на дежурство с конца февраля после месяцев подготовки и интенсивных тренировок, обучаясь десенсибилизации к отвлекающим раздражителям, таким как звуки и присутствие людей.

"Мы должны обеспечить им безопасность и на 100% адаптировать к любой среде", – отметил менеджер по обслуживанию клиентов аэропорта Стамбула Кадир Демирташ.

Ветеринар команды сказал, что темперамент каждой собаки диктует их часы на работе ежедневно.

Животные, которые являются сотрудниками аэропорта с официальными бейджами и униформой, имеют четкий график и работают в часы пикового пассажиропотока, с 10:00 до 16:00.

Руководство аэропорта заявило, что уже планирует расширить пилотный проект после первых положительных отзывов от путешественников.

Ранее сообщалось, что во французском регионе Бретань полиция вторые сутки наблюдала за большим нелегальным рейв-фестивалем на территории аэропорта, который проводился вопреки отсутствию разрешений.

Перед этим в чешском городе Острава возник спор относительно, как выяснилось, ложного обращения владельца собаки, который якобы не может платить сбор за него, потому что домашний любимец "чувствует себя котом".