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В аеропорту Стамбула завели собак для тривожних пасажирів

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Новини — Вівторок, 9 квітня 2024, 11:37 — Андрій Синявський

Стамбульський аеропорт запустив пілотний проєкт, який має на меті зняти стрес і тривогу у пасажирів за допомогою собак.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Усі чотирилапі учасники програми – сертифіковані собаки-терапевти, професійно навчені та підготовлені для того, щоб заспокоювати людей.

 
AP
 
AP
 
istairport.com

"Команда собак-терапевтів" заступила на чергування з кінця лютого після місяців підготовки та інтенсивних тренувань, навчаючись десенсибілізації до відволікаючих подразників, таких як звуки та присутність людей.

"Ми повинні забезпечити їм безпеку та на 100% адаптувати до будь-якого середовища", – зазначив менеджер з обслуговування клієнтів аеропорту Стамбула Кадір Деміртас.

Ветеринар команди сказав, що темперамент кожної собаки диктує їхні години на роботі щодня.

Тварини, які є співробітниками аеропорту з офіційними бейджами та уніформою, мають чіткий графік та працюють у години пікового пасажиропотоку, з 10:00 до 16:00.

Керівництво аеропорту заявило, що вже планує розширити пілотний проєкт після перших позитивних відгуків від мандрівників.

Раніше повідомляли, що у французькому регіоні Бретань поліція другу добу наглядала за великим нелегальним рейв-фестивалем на території аеропорту, який проводився всупереч відсутності дозволів. 

Перед цим у чеському місті Острава виникла суперечка щодо, як з’ясувалось, несправжнього звернення власника собаки, який нібито не може платити збір за нього, бо домашній улюбленець "почувається котом".

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