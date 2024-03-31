Во Франции вторые сутки длится нелегальная рейв-вечеринка с тысячами участников

Во французском регионе Бретань полиция вторые сутки наблюдает за большим нелегальным рейв-фестивалем на территории аэропорта, который проводится вопреки отсутствию разрешений.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Фестиваль развернули в субботу на территории бывшего аэропорта городка Кимпер в департаменте Финистер. Участники рейв-вечеринки съехались со всей страны.

Когда полиции стало известно, что между 29 марта и 2 апреля готовится подобное мероприятие, префектура департамента объявила запрет на проведение музыкальных фестивалей без предварительного согласования. Организаторов и участников это не остановило.

По состоянию на субботу количество участников фестиваля оценивали в 6000 человек, на утро воскресенья – в 8000 человек. Среди участников говорят, что к ним должны присоединиться еще тысячи других.

Аэропорт с прошлой осени не принимает коммерческие авиарейсы, но используется для развлекательных туристических полетов. Из-за рейв-вечеринки их пришлось перенести в другие места.

Полиция и пожарные в небольшом количестве дежурят вблизи фестиваля на случай инцидентов и проверяют прибывающих людей. По словам корреспондентов, которые ездили на место, контроль скорее выборочный.

Префект департамента Финистер Ален Эспинас сообщил, что полиция проверяет личности участников и их багаж, прежде всего с целью изъятия наркотических веществ. По его словам, с утра субботы задержали двух человек, которые пытались пронести с собой наркотики.

Мэр городка отметил, что разгонять вечеринку не планируют и ожидается, что утром в понедельник участники сами разъедутся по домам.

Подобные вечеринки без разрешений периодически повторяются во Франции и других странах Западной Европы. Обычно правоохранители не пытаются разгонять их, чтобы это не привело к несчастным случаям, но начинают принимать меры в отношении участников, когда они разъезжаются с события.

Итальянский премьер Джорджия Мелони после прихода к власти в Италии пообещала, что криминализирует несогласованные рейв-вечеринки.