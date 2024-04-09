Литва и Rheinmetall скоро подпишут соглашения о строительстве завода по производству боеприпасов

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте сообщила, что страна вскоре подпишет соглашения с оружейной компанией Rheinmetall, которая хочет построить в стране завод по производству артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Армонайте отметила, что подписание соглашений по Rheinmetall ожидается в ближайшие две недели.

"Мы работаем с компанией, ведем переговоры, и я думаю, что в ближайшие две недели будут подписаны определенные соглашения", – сказала она.

По ее словам, договоренность очертит роль Литвы в проекте Rheinmetall. Министр не уточнила, может ли государство получить долю в объекте, сколько оно может инвестировать в проект и где будет построен завод.

"Я не могу комментировать детали, потому что еще не все согласовано. Мы не комментируем, пока не достигнем соглашения", – сказала Армонайте.

Ранее министерша представила парламенту пакет законодательных поправок, чтобы разрешить крупным западным производителям оружия и боеприпасов, включая Rheinmetall, как можно скорее создать свои производственные мощности в Литве.

Правительство предлагает установить порядок, по которому можно приступать к строительству больших оборонных объектов без обычного разрешения на строительство. Однако до завершения строительства нужно получить разрешение.

В ноябре прошлого года стало известно, что германский оружейный концерн Rheinmetall AG рассматривает возможность строительства завода в Литве.