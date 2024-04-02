Литва может смягчить правила строительства в рамках подготовки к проекту Rheinmetall

Министерство экономики и инноваций Литвы предлагает внести изменения в несколько законов, которые позволили бы крупным западным производителям оружия и боеприпасов, в том числе немецкому концерну Rheinmetall, быстро перенести производство в страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Предложенные изменения в законы "Об инвестициях", "О земле", "О территориальном планировании" и "О строительстве" позволят правительству определять крупные инвестиции в оборонную промышленность как проекты, имеющие непосредственное значение для национальной безопасности.

Этот статус позволит инвестору начать строительство завода по производству оружия, боеприпасов или другой продукции оборонного назначения без разрешения на строительство. Однако получение разрешения будет обязательным до завершения строительства.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте заявила, что поправки также касаются немецкой компании Rheinmetall, которая планирует построить в Литве завод по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов.

"Проект Rheinmetall также может получить выгоду от этих изменений...и я надеюсь, что это произойдет, когда мы ей разработаем", – сказала она.

По словам Армонайте, согласно действующему законодательству, производителям оружия и боеприпасов требуется от 2 до 2,5 лет, чтобы подготовить необходимые документы территориального планирования и другие документы.

По мнению министерства, меняющаяся геополитическая ситуация требует развития потенциала оборонной промышленности Литвы и уменьшения ее зависимости от импорта оружия, боеприпасов и другой продукции военного назначения.

В министерстве говорят, что предложенные изменения помогут привлечь значительные производственные проекты, которые "вероятно, будут способствовать укреплению обороноспособности не только Литвы, но и всей Европы и Украины".

В ноябре прошлого года стало известно, что немецкий оружейный концерн Rheinmetall AG рассматривает возможность строительства завода в Литве.

Перед этим сообщалось, что между концерном и правительством Венгрии была достигнута принципиальная договоренность о производстве танка Panther KF51 на заводе Rheinmetall на венгерской территории.