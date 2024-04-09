Литва і Rheinmetall невдовзі підпишуть угоди про будівництво заводу з виробництва боєприпасів

Міністерка економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте повідомила, що країна незабаром підпише угоди зі збройовою компанією Rheinmetall, яка хоче збудувати в країні завод з виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Армонайте зазначила, що підписання угод з Rheinmetall очікується протягом найближчих двох тижнів.

"Ми працюємо з компанією, ведемо переговори, і я думаю, що протягом найближчих двох тижнів будуть підписані певні угоди", – сказала вона.

За її словами, домовленість окреслить роль Литви в проєкті Rheinmetall. Міністерка не уточнила, чи може держава отримати частку в об’єкті, скільки вона може інвестувати в проєкт і де буде побудований завод.

"Я не можу коментувати деталі, тому що ще не все узгоджено. Ми не коментуємо, поки не досягнемо угоди", – сказала Армонайте.

Раніше міністерка представила парламенту пакет законодавчих поправок, щоб дозволити великим західним виробникам зброї та боєприпасів, включаючи Rheinmetall, якомога швидше створити свої виробничі потужності в Литві.

Уряд пропонує встановити порядок, за яким можна розпочинати будівництво великих оборонних об’єктів без звичайного дозволу на будівництво. Однак до завершення будівництва необхідно отримати дозвіл.

У листопаді минулого року стало відомо, що німецький збройовий концерн Rheinmetall AG розглядає можливість будівництва заводу в Литві.