Глава МВД Германии: Мы должны ускорить депортацию преступников

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер пообещала бороться с ростом уровня преступности в стране, в частности путем упрощения процедуры депортации людей негерманского происхождения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Фезер комментировала данные, свидетельствующие о росте общей преступности на 5,5% в прошлом году и увеличение на 13,5% количества подозреваемых с иностранным происхождением. По ее словам, ФРГ должна улучшить интеграцию и ускорить депортацию.

"Иностранные правонарушители должны покидать Германию гораздо быстрее. Строгие правила депортации, которые мы создали, должны теперь применяться. Тот, кто не соблюдает правила, должен уйти", – сказала министр.

Оппозиционные партии Германии – как более умеренные консерваторы, так и ультраправая "Альтернатива для Германии" – на фоне обнародованной статистики призвали к более жесткой миграционной политике, в частности усилению пограничного контроля и увеличению количества депортаций.

Отметим, что количество новых заявлений о предоставлении убежища в Германии значительно сократилось в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В странах ЕС в целом за 2023 год оформили заявки на убежище более миллиона граждан третьих стран – на 20% больше, чем в 2022 году, но все еще меньше, чем на пике миграционного кризиса во время войны в Сирии.