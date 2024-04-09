Голова МВС Німеччини: Ми маємо прискорити депортацію злочинців

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер пообіцяла боротися зі зростанням рівня злочинності в країні, зокрема шляхом спрощення процедури депортації людей ненімецького походження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Фезер коментувала дані, що свідчать про зростання загальної злочинності на 5,5% минулого року і збільшення на 13,5% кількості підозрюваних з іноземним походженням. За її словами, ФРН повинна поліпшити інтеграцію і прискорити депортацію.

"Іноземні правопорушники повинні залишати Німеччину набагато швидше. Суворі правила депортації, які ми створили, повинні тепер застосовуватися. Той, хто не дотримується правил, повинен піти", – сказала міністерка.

Опозиційні партії Німеччини – як більш помірковані консерватори, так і ультраправа "Альтернатива для Німеччини" – на тлі оприлюдненої статистики закликали до жорсткішої міграційної політики, зокрема посилення прикордонного контролю і збільшення кількості депортацій.

Зазначимо, що кількість нових заяв про надання притулку в Німеччині значно скоротилася в першому кварталі 2024 року порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У країнах ЄС загалом за 2023 рік оформили заявки на притулок понад мільйон громадян третіх країн – на 20% більше, ніж у 2022 році, але все ще менше, ніж на піку міграційної кризи під час війни у Сирії.