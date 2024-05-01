В разведывательном сообществе Минобороны Великобритании рассказали, что ФСБ допросила первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова по делу о коррупции в министерстве.

Об этом говорится в ежедневном разведывательном обзоре МО Великобритании о российско-украинской войне, сообщает "Европейская правда".

Как указано, в расследование дела заместителя министра обороны России Тимура Иванова, вероятно, был втянут более высокопоставленный первый заместитель министра Сергея Шойгу Руслан Цаликов.

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Цаликов, которого называют покровителем Иванова, был допрошен ФСБ в связи с делом Иванова.

Он, вероятно, является фактически третьим лицом в иерархии Министерства обороны РФ, после министра обороны Шойгу и начальника Генерального штаба генерала Валерия Герасимова.

Как и Иванов, Цаликов имеет давние связи с министром обороны Шойгу. Он работал под руководством Шойгу в Министерстве по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а затем последовал за ним сначала в офис губернатора Московской области, а затем в 2012 году – в Минобороны.

Существует также реальная возможность того, что расследование в отношении Иванова может затронуть и министра финансов России Антона Силуанова, поскольку некоторые источники утверждают, что строительные агентства Минобороны построили дом для Силуанова.

Коррупция уже давно является проблемой в российском Минобороны. В 2019 году главный военный прокурор Валерий Петров заявил, что коррупция является "практически корнем большинства проблем в правовом государстве".

Коррупция была одним из факторов низкой эффективности России, особенно в начале полномасштабного вторжения в Украину, когда ее обвиняли в просроченных пайках и некачественных шинах, а также сообщали о хищении горючего.

В одном из предыдущих обзоров британская разведка проанализировала задержание заместителя Шойгу Тимура Иванова.

Также британская разведка сообщала о рекордном количестве дел о дезертирстве в военных судах России.