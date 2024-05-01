Блинкен встретился с президентом Израиля в рамках усилий США по прекращению огня в Газе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в Тель-Авиве в среду утром в начале нового раунда переговоров, направленных на прекращение огня в Газе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Госсекретарь США начал в среду серию встреч с израильскими лидерами, обсуждая пути доставки гуманитарной помощи в Газу, одновременно неоднократно призывая палестинских боевиков ХАМАС принять предложение о соглашении, которое позволит освободить заложников и достичь прекращения огня.

"Мы полны решимости добиться прекращения огня, которое вернет заложников домой, и добиться этого сейчас. И единственная причина, почему этого не удастся достичь – это ХАМАС", – сказал Блинкен.

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По его словам, такое предложение уже есть на столе. Он добавил, что "время для этого пришло", и нет "никаких отсрочек и оправданий".

"В то же время, даже если мы работаем с неустанной решимостью, чтобы добиться прекращения огня, которое вернет заложников домой, мы также должны быть сосредоточены на людях в Газе, которые страдают под перекрестным огнем со стороны ХАМАС, и поэтому сосредоточены на предоставлении им необходимой помощи – еды, медикаментов, воды, убежища", – отметил Блинкен.

Он сказал, что планирует обсудить эти вопросы с Герцогом. Позже в Иерусалиме у него запланирована встреча с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил убеждение, что "Израиль может достичь своих целей" и без наступления на Рафах против другой террористической группировки ХАМАС, которую также поддерживает Иран.

В то же время президент США Джо Байден назвал ошибкой подход премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к операции в секторе Газы и призвал к перемирию.

Ранее в Госдепе отметили положительные сдвиги в действиях Израиля для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газы после общения лидеров США и Израиля на прошлой неделе, и отметили, что ожидают еще больших возможностей для поступления в регион гуманитарной помощи.