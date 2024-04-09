В Госдепе отметили прогресс после "предупредительного" разговора Байдена с премьером Израиля

В Государственном департаменте США отметили положительные сдвиги в действиях Израиля для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа после общения лидеров США и Израиля на прошлой неделе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в общении со СМИ сказал представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Миллер отметил, что после разговора президента США Джо Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в последние дни можно было видеть серию положительных сдвигов.

Среди таковых он отметил согласие правительства Израиля открыть еще один пункт пропуска на севере сектора Газа, что важно для поставок гуманитарной помощи в ту часть региона, согласие на использование порта Ашдода для ввоза гуманитарной помощи, начало налаживания движения гумконвоев, въезжающих с территории Иордании.

"За предыдущий день в Газу въехали 304 грузовика, это самое большое количество за день за весь период с начала конфликта... Но важно, чтобы мы сейчас увидели не только ежедневный рост цифр, но и чтобы такая тенденция сохранилась со временем", – отметил спикер.

Он выразил ожидания, что в течение недели дневное количество грузовиков, которые въезжают в сектор, возрастет до 350.

Также Миллер приветствовал объявление израильской стороны о создании координационного подразделения для прямого контакта с организациями, занимающимися гуманитарной помощью в секторе Газа. По его словам, Байден прямо ставил этот вопрос во время последнего разговора и появление такого подразделения должно предотвращать дальнейшие случаи ранения и гибели волонтеров.

"Эти последние усилия должны быть лишь отправной точкой для длительного обязательства Израиля заботиться о том, чтобы люди в Газе могли удовлетворять базовые потребности. Мы ожидаем, что Израиль в полной мере выполнит свои обязательства, и будем следить за выполнением. Как говорил госсекретарь Блинкен, прежде всего имеют значение результаты, и мы будем судить по результатам", – подытожил спикер.

Также в понедельник США предостерегли Израиль от операции в городе Рафах на юге сектора Газа после заявления Нетаньяху о дате штурма.

Великобритания сообщила, что отправит военный корабль для доставки гумпомощи в Газу.