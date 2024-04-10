Байден назвал "ошибкой" подход Израиля к ведению войны

Президент США Джо Байден назвал ошибкой подход премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к операции в секторе Газа и призвал к перемирию.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

"Скажу вам, думаю, то что он делает – это ошибка. Я не согласен с его подходом", – сказал Байден в интервью во вторник.

Байден добавил, что призывает к прекращению огня, чтобы следующие 6-8 недель в сектор Газа массово поступали продукты и медикаменты для гражданских.

"Я говорил со всеми, от Саудовской Аравии до Иордании и Египта. Они готовы заходить, они готовы ввозить продовольствие. И, думаю, нет никаких оправданий тому, чтобы не предоставлять этим людям медикаментов и продовольствия. Это нужно сделать сейчас", – подчеркнул президент США.

Слова Байдена называют одними из самых жестких его комментариев в адрес Израиля.

Нетаньяху во вторник заявил, что "ни одна сила в мире" не остановит Израиль от операции на юге сектора Газа для уничтожения боевиков ХАМАС, которые еще остались там.

Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Израиль еще не раскрывал американской стороне дату запланированного наступления на город Рафах и сказал, что ожидает контактов с израильской стороной на следующей неделе для обсуждений по этому поводу.

Ранее в Госдепе отметили положительные сдвиги в действиях Израиля для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа после общения лидеров США и Израиля на прошлой неделе, и отметили, что ожидают еще больших возможностей для поступления в регион гуманитарной помощи.