Поляки сняли блокаду с украинской границы

Польские фермеры прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Гребенне – Рава-Русская", который был последним заблокированным КПП.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, пишет "Европейская правда".

Пограничная служба Польши проинформировала украинских коллег, что в понедельник после 10:00 в пункте пропуска "Рава-Русская – Гребенне" возобновилось движение грузовиков.

Оформление и пропуск через границу грузовиков в двух направлениях осуществляется в обычном режиме.

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В то же время на въезд в Польшу не будут пропускать грузовики с зерновыми. Этот вид груза может следовать по территории Польши исключительно в режиме транзита.

"В настоящее время со стороны сопредельного государства накопления грузовиков не наблюдается, на выезд из Украины тяжеловозы движутся по е-Очереди", – сообщили пограничники.

Они попросили водителей и перевозчиков учесть эту информацию при планировании международных перевозок.

Как уточнили "Украинской правде" в ГПСУ, таким образом, все пункты пропуска на границе с Польшей пока разблокированы.

На прошлой неделе польские протестующие свернули блокаду на КПП "Ягодин – Дорогуск", которая длилась с 9 февраля.

Это произошло после того, как 18 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокирование границы с Украиной, подчеркнув, что Украина сейчас находится в крайне сложной ситуации.

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