В Польше из-за несчастного случая на шахте погиб горняк

В польской Силезии в результате несчастного случая на шахте погиб один горняк.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в ночь на 10 мая вскоре после полуночи на шахте в районе города Ястшембе-Здруй на глубине 950 метров.

"По неопределенным причинам сотрудник упал в движущийся конвейер, в результате чего получил травмы головы и нижних конечностей", – сообщили в администрации.

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Пока пострадавшего подняли на поверхность, он умер.

Погибшему было 42 года, он работал на шахте с 2008 года.

В ноябре прошлого года из-за аварии на шахте в городе Явожно погибли четыре человека.

В позапрошлом году из-за серии взрывов метана на шахте Пнёвек погибли более десятка шахтеров и спасателей, некоторых более года не могли поднять на поверхность из-за того, что зона оставалась опасной. В итоге администрация шахты сообщила, что погибли 16 человек.