В Хорватии договорились о коалиции во главе с проукраинским премьером

Хорватский демократический союз (HDZ) исполняющего обязанности премьер-министра страны Андрея Пленковича достиг договоренности о коалиции с ультраправым "Отечественным движением", приближая формирование правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HRT.

После переговоров между партиями 8 мая Пленкович рассказал об очертаниях коалиционного соглашения, которое предусматривает предоставление "Отечественному движению" трех министерских портфелей, в частности сельского хозяйства.

Для хорватских ультраправых также создадут новое Министерство демографии, глава которого будет иметь портфель вице-премьер-министра. Пленкович подчеркнул, что Хорватия станет "первой в Европейском Союзе, кто создаст такое министерство".

Реклама:

Впрочем, Хорватский демократический союз и "Отечественное движение" все еще нуждаются в поддержке еще одного депутата, чтобы получить 76 мест, которые бы гарантировали большинство в парламенте (Сабори).

До сих пор в коалиционном правительстве дополнительные голоса HDZ обеспечивала партия представителей сербского меньшинства Хорватии, но ее сотрудничество с "Отечественным движением", которое стоит на более правых позициях, вряд ли будет возможно.

Досрочные выборы в Хорватии являются следствием масштабных протестов, прокатившихся по стране в начале года из-за обвинений HDZ в коррупции.

По их итогам партия власти сохранила относительное большинство, но потеряла часть голосов, необходимых для формирования коалиции.

Читайте также: Правые популисты или "друг Путина": почему выборы в Хорватии не сняли опасность для Украины