Глава Пентагона подтвердил приостановление партии военной помощи Израилю

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что Соединенные Штаты приняли решение приостановить поставки боеприпасов большой мощности в Израиль в контексте его планов осуществить наступление в городе Рафах на юге сектора Газа.

Об этом Остин сказал на слушаниях в комитете Сената по вопросам ассигнований 8 мая, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Глава Минобороны США отметил, что администрация Джо Байдена с самого начала выступала против операции Израиля в Рафахе, "не учитывая и не защищая гражданское население, которое находится в этом районе боевых действий".

"И опять же, оценив ситуацию, мы приостановили поставки одной партии боеприпасов большой мощности. Мы еще не приняли окончательного решения относительно того, как действовать дальше с этой партией", – добавил Остин.

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СМИ со ссылкой на американских чиновников сообщали, что поставка оружия, о которой идет речь, содержит 1800 бомб весом 907 килограммов и 1700 бомб весом 227 килограммов.

В понедельник израильские военные приказали десяткам тысяч мирных жителей начать эвакуацию из близлежащих восточных частей города Рафах перед, как они отметили, "ограниченной операцией" по ликвидации боевиков ХАМАС.

Президент США Джо Байден находится под все большим давлением со стороны однопартийцев из Демократической партии и американцев, которые считают, что Израиль нарушает гуманитарное право в Газе и убивает гражданское население, в том числе и американским оружием.

В прошлом месяце Байден назвал ошибкой подход Нетаньяху к операции в секторе Газа и призвал к перемирию.