Британия отреагировала на намерения Израиля начать наземную операцию в Рафахе

Великобритания не поддерживает намерения Израиля начать наземную операцию в городе Рафах, отметив, что это может спровоцировать большие жертвы среди мирного населения.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Сунак отметил, что он остается "глубоко обеспокоенным" перспективой военного вторжения в Рафах.

Реагируя на приказ ЦАХАЛ об эвакуации гражданского населения из некоторых районов Рафаха, он сказал, что любая наступательная операция поставит под угрозу укрытие гражданского населения и помощь, поступающую в Газу.

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"Я неоднократно подчеркивал это премьер-министру (Биньямину) Нетаньяху", – сказал Сунак.

Он добавил, что приоритетом для всех сторон сейчас должно быть заключение соглашения, которое обеспечит освобождение всех израильских заложников и временное прекращение огня.

"Это лучший способ положить конец страданиям, и именно к этому я буду продолжать призывать все стороны", – добавил глава британского правительства.

Ранее президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху после того, как израильская армия приказала эвакуироваться гражданским в городе Рафах на юге сектора Газа, подпитывая слухи о вероятном начале наземной операции.

Ближайшие союзники Израиля, в частности США, предостерегали от операции в Рафахе.

По данным источников, Соединенные Штаты на прошлой неделе впервые с октября 2023 года, когда террористы ХАМАС напали на израильскую территорию, приостановили поставки боеприпасов американского производства армии Израиля.