Литва выбирает президента на выборах

В Литве в воскресенье, 12 мая, началось голосование на президентских выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени. Голосование продлится до 20:00.

За пост главы Литвы борются восемь кандидатов, среди которых, в частности, действующий президент Гитанас Науседа, который баллотируется на второй срок, премьер Ингрида Шимоните, представитель Партии свободы, бывший председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас, самовыдвиженец Игнас Вегеле и другие.

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Победителем будет считаться кандидат, получивший более 50 % голосов. В случае, если ни одному из кандидатов не удалось достичь большинства, через две недели организуют второй тур, в который обычно выходят два кандидата, получившие наибольшее количество голосов в первом туре. Того, кто набрал во втором туре абсолютное большинство, и считают победителем.

На президентских выборах в Литве будут соревноваться восемь кандидатов, в том числе действующий президент Гитанас Науседа и премьер Ингрида Шимоните. Соцопросы прогнозируют первенство Науседе, хотя в последнее время его поддержка снизилась.

В апреле опрос в Литве показал показал рекордно низкий уровень поддержки действующего премьера Ингриды Шимоните и министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса.