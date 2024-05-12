Литва обирає президента на виборах

У Литві у неділю, 12 травня, почалось голосування на президентських виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Виборчі дільниці відкрились о 7:00 за місцевим часом. Голосування триватиме до 20:00.

За пост глави Литви борються вісім кандидатів, серед яких, зокрема, чинний президент Гітанас Науседа, який балотується на другий термін, прем'єрка Інгріда Шимоніте, представник Партії свободи, колишній голова Конституційного суду Дайнюс Жалімас, самовисуванець Ігнас Вегеле та інші.

Реклама:

Переможцем буде вважатися кандидат, який здобув понад 50 % голосів. У разі, якщо жодному з кандидатів не вдалося досягти більшості, за два тижні організовують другий тур, у який зазвичай виходять два кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів у першому турі. Того, хто набрав у другому турі абсолютну більшість, і вважають переможцем.

Соцопитування прогнозують першість Науседі, хоча останнім часом його підтримка знизилася.

У квітні опитування у Литві показало рекордно низький рівень підтримки чинної прем’єрки Інгріди Шимоніте і міністра закордонних справ Габріелюса Ландсбергіса.