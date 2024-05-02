В Литве за две недели до выборов просела поддержка действующего президента

Менее чем за две недели до выборов президента в Литве рейтинг действующего главы государства Гитанаса Науседы ощутимо снизился.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные по заказу Baltijos tyrimai, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Конкуренты действующего президента увеличивают поддержку, в то время как его рейтинг снизился почти на 10 пунктов.

Впрочем, лидером президентской гонки все же остается Науседа.

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Согласно результатам, за действующего президента планируют голосовать 35,2% жителей страны (в марте было 44,4%).

На второй строчке рейтинга – адвокат Игнас Вегеле (в апреле 12,3%, в марте 9,4%). От него почти не отстает премьер-министр Ингрида Шимоните – 10,2% в апреле и 5,8% – в марте.

Последний месяц перед выборами был успешным для депутата Ремигиюса Жемайтайтиса – несмотря на скандалы и вердикт Конституционного суда, за него в апреле намеревались голосовать 8,7% респондентов (в марте 5,8%).

Далее в рейтинге идет самовыдвиженец Эдуардас Вайткус – в апреле 4,7%, в марте – 3,9%. Депутат Партии свободы Дайнюс Жалимас получил 3,9% голосов (в марте 2,1%). Практически не изменилась поддержка других кандидатов.

По данным опроса Baltijos tyrimai, 13% участников опроса сказали, что не определились, за кого голосовать, а 8,3% не намеревались голосовать ни за одного из этих кандидатов.

Опрос был проведен 10-21 апреля. Первый тур президентских выборов в Литве состоится 12 мая.

В апреле опрос в Литве показал рекордно низкий уровень поддержки действующего премьера Ингриды Шимоните и министра иностранных дел Габриелюса Ландсбергиса.

Как сообщалось, президент Литвы Гитанас Науседа поспорил с министром внутренних дел Агне Билотайте из-за задержания подозреваемых в нападении на Леонида Волкова – соратника умершего российского оппозиционера Алексея Навального.