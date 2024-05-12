Вице-канцлер Швейцарии умер во время похода

Вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци умер в пятницу в возрасте 55 лет во время похода.

Об этом говорится в заявлении правительства Швейцарии, сообщает "Европейская правда".

Согласно обнародованному заявлению, Симонацци потерял сознание "во время одного из его любимых походов" в горы вместе со своей семьей.

В правительстве поблагодарили Симонацци за работу с момента его вступления в должность в 2009 году.

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"Он рассматривал правительственную коммуникацию как служение общественности и правительству. Он хотел использовать ее для создания наилучших возможных условий для Федерального совета и его работы", – говорится в заявлении.

В Швейцарии канцлер и вице-канцлер не являются политиками, а скорее государственными служащими, которые выполняют различные административные функции. Вице-канцлер, в частности, является представителем действующего правительства.

Напомним, в апреле в горах Австрии из-за лавины погибли трое граждан Нидерландов.

Перед этим в швейцарских Альпах упал вертолет, три человека погибли, трое пострадали.