Віцеканцлер Швейцарії помер під час походу

Віцеканцлер Швейцарії Андре Сімонацці помер у п'ятницю у віці 55 років під час походу.

Про це йдеться в заяві уряду Швейцарії, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з оприлюдненою заявою, Сімонацці втратив свідомість "під час одного з його улюблених походів" в гори разом зі своєю сім'єю.

В уряді подякували Сімонацці за роботу з моменту його вступу на посаду в 2009 році.

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"Він розглядав урядову комунікацію як служіння громадськості та уряду. Він хотів використовувати її для створення найкращих можливих умов для Федеральної ради та її роботи", – йдеться в заяві.

У Швейцарії канцлер і віцеканцлер не є політиками, а радше державними службовцями, які виконують різноманітні адміністративні функції. Віцеканцлер, зокрема, є речником чинного уряду.

Нагадаємо, у квітні в горах Австрії через лавину загинули троє громадян Нідерландів.

Перед цим у швейцарських Альпах впав гелікоптер, троє людей загинули, троє постраждали.