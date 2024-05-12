В Берлине полиция разогнала антиизраильскую демонстрацию

В Берлине накануне вечером пропалестинские группы провели демонстрацию в районе Нойкельн под лозунгом "Прекратите вооружать Израиль".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Сначала демонстрация проходила мирно, но под конец ее участники начали скандировать антиизраильские лозунги.

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Полиция разогнала несанкционированное собрание. Однако впоследствии участники беспорядков начали возводить баррикады и бросать петарды.

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Большой контингент берлинской полиции смог арестовать некоторых участников беспорядков. Полицейских забросали бутылками, петардами и камнями.

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После полуночи ситуация успокоилась. Полиция проверила арестованных.

Правоохранители проводят расследование по факту грубого нарушения общественного порядка, покушения на нанесение тяжких телесных повреждений, повреждения имущества и нарушения Закона о собраниях.

Накануне в шведском городе Мальме, где проходил финал песенного конкурса Евровидение, организовали демонстрацию с призывом отстранить Израиль из-за его военной операции против террористической группировки ХАМАС в Газе.

Во время акции в Мальме полиция задержала и вывела экоактивистку Грету Тунберг.