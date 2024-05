Грету Тунберг вывели из пропалестинской акции возле места проведения Евровидения

Полиция шведского города Мальме вечером 11 мая задержала и вывела экоактивистку Грету Тунберг, которая участвовала в акции протеста против участия Израиля в песенном конкурсе "Евровидение".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Тунберг вместе с несколькими тысячами людей участвовала в заявленной ранее акции протеста возле Мальме-Арены – места проведения нынешнего Евровидения.

Через некоторое время полиция решила освободить площадь возле Мальме-Арены, заявил представитель правоохранителей Рикард Лундквист. Он пояснил, что протестующие мешали зрителям попасть на арену, а также выкрикивали оскорбления в их сторону.

"Цель – поддержать общественный порядок и безопасность", – добавил Лундквист. Среди вынесенных с места протеста была и активистка Грета Тунберг.

BREAKING:



Greta Thunberg detained by the police after joining a large group of anti-Israel protesters clashing with the Swedish police.



The violence is taking place near Malmö Arena where the Eurovision Song Contest just started.



🇸🇪🇮🇱 pic.twitter.com/7RR6fEteiJ