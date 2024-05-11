В Мальме собрался протест с требованием отстранить Израиль от участия в Евровидении

В шведском городе Мальме, где в субботу состоится финал нынешнего песенного конкурса Евровидение, организовали демонстрацию с призывом отстранить Израиль из-за его военной операции против террористической группировки ХАМАС в Газе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Тысячи людей собрались в центре Мальме, чтобы второй раз на этой неделе пройти маршем через город с большим мусульманским населением, требуя исключить Израиль из конкурса и прекратить огонь в Газе.

Reuters

Организаторы конкурса, которые говорят, что Евровидение не является политическим мероприятием, отвергли призывы запретить участие Израиля. Однако они попросили Израиль изменить текст своей песни, которая изначально называлась "October Rain" что, вероятно, было ссылкой на атаку ХАМАС 7 октября.

Реклама:

Песня была переименована в "Hurricane", а израильской певице Иден Голан разрешили участвовать в конкурсе, где она вышла в финал.

В четверг тысячи пропалестинских демонстрантов уже проводили протест против участия Израиля. В тот же день произраильские сторонники также прошли маршем в поддержку Голан.

Также сообщалось, что крайне левая партия Sumar, которая входит в коалиционное правительство Испании, запустила в соцсетях кампанию, цель которой – не допустить выступления Израиля в финале песенного конкурса "Евровидение" в шведском Мальме в субботу, 11 мая.

Евровидение в Мальме проходит с беспрецедентными мерами безопасности: в центральной части города дежурят сотни правоохранителей в серьезном снаряжении, на крышах вокруг концертного зала заметили обустроенные пункты наблюдения и стрелковые позиции.