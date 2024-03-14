СМИ: У Дуды во время визита в США сломался самолет 

Самолет президента Польши Анджея Дуды сломался во время его визита в США.

Об этом стало известно польскому изданию Fakt, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, в самолете вышла из строя система бортовых мониторов для экипажа.

В этой ситуации, согласно процедурам, судно возвращается в Польшу, но не может перевозить пассажиров.

Для обратного рейса Дуды будет использован второй самолет, который прибыл в США как "запасной" в соответствии с инструкциями.

Так как запасной самолет имеет меньшую дальность полета, то маршрут польского несколько изменится, поскольку понадобится дополнительная остановка для дозаправки.

Как отмечает издание, для этого президентский самолет приземлится на Азорских островах.

При этом встреча Дуды с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, которая запланирована в четверг в Брюсселе, состоится вовремя.

Напомним, на прошлой неделе делегация министра иностранных дел Чехии Яна Липавского застряла в индийском Мумбаи, возвращаясь из Японии, из-за технической неисправности самолета.

А в январе самолет с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок на пути в африканскую страну Джибути совершил незапланированную посадку в Саудовской Аравии после того, как ему не разрешили пролететь над территорией Эритреи.