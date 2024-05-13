В парламенте Грузии в турборежиме согласовали закон об "иноагентах" перед финальным рассмотрением

Юридический комитет парламента Грузии поддержал редакцию проекта закона "О прозрачности иностранного влияния", перед парламентом проходит протест.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Комитет по юридическим вопросам поддержал проект "О прозрачности иностранного влияния" для вынесения на голосование в зале в финальном третьем чтении. Процедура заняла около минуты, в ней участвовали несколько членов парламентского большинства.

Оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе называет заседание и его результаты нелегитимными.

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Одновременно с заседанием под парламентом проходила акция протеста против принятия закона. Полиция оттеснила протестующих, которые перед этим ночевали под зданием, от служебных входов законодательного органа, чтобы туда могли попасть депутаты "Грузинской мечты".

В сети появились кадры жесткого избиения полицией задержанного протестующего утром 13 мая, правозащитники призывают главу МВД немедленно отреагировать.

Police seen beating a detained protestor outside the Georgian Parliament pic.twitter.com/J2vpkQtdi3 — Formula NEWS | English (@FormulaGe) May 13, 2024

14 мая проект должны вынести на голосование в зале.

Напомним, на прошлой неделе в Грузии начались звонки с угрозами участникам протестов против закона об "иноагентах" и было несколько серьезных нападений на оппозиционных политиков и активистов.

Одновременно во власти заявили о намерениях создать "публичный список" лиц, которых они обвиняют в "подстрекательстве к насилию" в контексте протестов против принятия закона.

На грузинские власти усилилось давление со стороны западных партнеров. Послы ЕС обсуждали, как принятие скандального проекта может повлиять на евроинтеграцию Грузии. Неофициально сообщали, що в ЕС допускают пересмотр безвизового режима для Грузии, если закон примут.

11 мая в Тбилиси прошел рекордный митинг против принятия закона, на улицы вышли десятки тысяч людей.