В парламенте Грузии в турборежиме согласовали закон об "иноагентах" перед финальным рассмотрением

Юридический комитет парламента Грузии поддержал редакцию проекта закона "О прозрачности иностранного влияния", перед парламентом проходит протест.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Комитет по юридическим вопросам поддержал проект "О прозрачности иностранного влияния" для вынесения на голосование в зале в финальном третьем чтении. Процедура заняла около минуты, в ней участвовали несколько членов парламентского большинства.

Оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе называет заседание и его результаты нелегитимными.

Одновременно с заседанием под парламентом проходила акция протеста против принятия закона. Полиция оттеснила протестующих, которые перед этим ночевали под зданием, от служебных входов законодательного органа, чтобы туда могли попасть депутаты "Грузинской мечты".

В сети появились кадры жесткого избиения полицией задержанного протестующего утром 13 мая, правозащитники призывают главу МВД немедленно отреагировать.

Police seen beating a detained protestor outside the Georgian Parliament pic.twitter.com/J2vpkQtdi3