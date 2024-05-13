12 стран просят ЕС срочно объяснить, как закон об "иноагентах" в Грузии повлияет на ее евроинтеграцию

Министры иностранных дел 12 стран-членов Евросоюза попросили Еврокомиссию предоставить комментарии относительно того, как принятие Грузией скандального проекта "О прозрачности европейского влияния" отразится на ее евроинтеграции.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Министры Франции, Германии, Нидерландов, Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Швеции, Финляндии, Дании и Ирландии обратились к высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю и еврокомиссару по соседству и расширению Оливеру Вархеи.

Они попросили безотлагательно предоставить информацию о том, как принятие в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" отразится на выполнении ею девяти рекомендаций, необходимых для следующего этапа евроинтеграции.

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"Просим сделать это в приоритетном порядке и обеспечить, чтобы эта публичная оценка появилась до финального голосования в парламенте Грузии", – отметили министры.

Они отметили, что действия грузинских властей ставят под сомнение европейское будущее страны и закон является новым свидетельством ухудшения ситуации с демократией и правами человека в Грузии.

Напомним, на прошлой неделе послы ЕС обсуждали, как принятие скандального проекта может повлиять на евроинтеграцию Грузии. Неофициально сообщалось, что в ЕС не исключают пересмотра безвизового режима для Грузии, если закон примут.

11 мая в Тбилиси прошел рекордный митинг против принятия закона, на улицы вышли десятки тысяч людей.

Утром 13 мая юридический комитет парламента Грузии в турборежиме согласовал проект закона об "иноагентах" перед финальным третьим рассмотрением, которое ожидается во вторник.