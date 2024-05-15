Минобороны Латвии выпустило буклет с рекомендациями на случай оккупации

В Латвии Министерство обороны выпустило буклет под названием "Что делать в случае войны", в котором также содержатся советы о том, как действовать, если территория окажется под оккупацией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Буклет состоит из 93 страниц, посвященных самым разнообразным темам, связанным с действиями в случае войны.

Жителям дают советы о том, что делать, например, во время обстрела, как вести себя в зоне боевых действий, как подготовиться к осаде врага, как поддерживать отношения между мирными жителями и военными и как практически помочь обороне государства.

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Также один раздел посвящен действиям на временно оккупированной территории.

"Избегайте контактов с солдатами оккупационных сил и не подвергайте свою жизнь опасности провокационным поведением, например, открытой съемкой или фотографированием, прицелом из похожего на оружие предмета, публичным проявлением неповиновения", – приводит портал одну из таких рекомендаций.

Также жителям советуют не доверять информации в СМИ, которую будут транслировать оккупанты, поскольку эта пропаганда будет создана с целью распространения ложной информации и запугивания. Зато следует убедиться, что доступны проверенные источники информации.

Помочь положить конец оккупации можно, используя методы ненасильственного сопротивления, организованного и систематического противостояния врагу, говорится в буклете Минобороны.

Для того, чтобы действия были более эффективными, необходимо придерживаться ряда указаний: не сотрудничать с оккупационными силами, не позволять использовать себя как дополнительную рабочую силу при строительстве оборонительных объектов и т.д., соблюдать законодательство Латвии, а не законы, установленные оккупационными силами.

В буклете также рекомендуется помогать пострадавшим от насилия людям, не давать интервью представителям оккупационных властей, не позволять себя снимать или фотографировать.

В начале мая стало известно, что латвийская армия начала рыть противотанковые рвы на границе с Россией.

Также стало известно, что с целью укрепления безопасности Латвии в ближайшие годы в вооруженных силах будет создано семь новых батальонов.