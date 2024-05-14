Блинкен рассказал, что будет в соглашении по безопасности США и Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что будущее двустороннее соглашение о безопасности с Украиной будет предусматривать военную помощь в различных сферах и поможет приблизиться ей к членству в НАТО.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в речи в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского в рамках визита в украинскую столицу 14 мая.

Блинкен заявил, что соглашения по безопасности, которые Украина сейчас заключает, поддержат ее "путь в НАТО".

"Согласно нашему десятилетнему соглашению, Соединенные Штаты будут поддерживать оборону и безопасность Украины в ряде крайне важных сфер – от авиации до ПВО, от дронов до разминирования", – добавил он.

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Госсекретарь намекнул также на прописанный в соглашении механизм консультаций в случае нападения: "Если Россия или кто-либо еще нападет на Украину, мы немедленно совместно с Украиной будем работать на самом высоком уровне, чтобы согласовать лучший ответ на угрозу".

Кроме того, по словам Блинкена, соглашение по безопасности Украины и США поможет ускорить усилия по развитию украинского оборонно-промышленного комплекса, что позволит ей в долгосрочной перспективе меньше полагаться на военную помощь других государств, а также способствовать экономическому росту.

"Все это будет гарантировать, что в момент, когда выполнены все условия и с этим соглашаются все союзники, вступление Украины в НАТО будет быстрым и плавным", – подытожил госсекретарь США.

Напомним, в начале мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит семь новых двусторонних соглашений по безопасности, в том числе с Соединенными Штатами.

После этого в Офисе президента заявили об "ощутимом прогрессе" в работе Украины и США над соглашением и выразили надежду, что финальный текст согласуют уже в мае.

Сейчас Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с девятью странами, последней из них стала Латвия.