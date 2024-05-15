На пристани в Хорватии сгорели 22 яхты и катера

В крупном пожаре, вспыхнувшем вчера вечером на пристани хорватского городка Медулин, сгорели 22 судна.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает HRT.

Полиция получила сообщение об инциденте на пристани Медулина в 3:55 утра. Огонь удалось взять под контроль незадолго до семи часов утра, никто не пострадал, сообщила в среду утром Государственная пожарная бригада Пулы (JVP) и полиция Истрии.

фото HRT

В тушении пожара в марине в Медулине участвовали сотрудники Государственной пожарной охраны Пулы с четырьмя автомобилями.

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Неповрежденные суда были разделены на сектора и отделены от пострадавших, а горящие суда были отделены от плавучего понтона и пожар на них был ликвидирован.

Местные жители прыгали в море и вытаскивали лодки, до которых могли дотянуться, пять из них удалось оттащить в безопасное место.

На месте начала работу полицейская криминалистическая группа, которая в сотрудничестве с администрацией порта Пула изучает записи камер наблюдения и остатки сожженных яхт.

"Территория под наблюдением, есть ночной сторож, есть камеры, которые покажут, откуда началось чрезвычайное происшествие... Сейчас предполагают, что это началось с лодки, но до завершения расследования мы не можем знать наверняка.

Территория охраняется. Связавшись со страховыми компаниями, мы увидим, какие есть варианты решения этого случая. Администрация порта сделает все, чтобы как можно быстрее устранить повреждения", – отметил директор порта Пула Далибор Брнос.

Это не первый пожар в марине Медулин. Только три года назад на этом же месте сгорело шесть катеров.

Напомним, в конце апреля в Париже обвалились лопасти ветряной мельницы "Мулен Руж" – одного из самых известных мест во французской столице.

Недавно в центре Копенгагена вспыхнул пожар в историческом здании биржи Берсен. Больше всего пострадала часть здания, где был расположен ее спиральный шпиль – он вскоре обвалился, вызвав у многих ассоциации с пожаром в Соборе Парижской Богоматери 2019 года.