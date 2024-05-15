Президент Еврокомиссии: Покушение на Фицо подрывает демократию

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с осуждением покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен заявила, что решительно осуждает "гнусное нападение на премьер-министра Роберта Фицо".

"Таким актам насилия нет места в нашем обществе и они подрывают демократию, наше самое ценное общее благо", – написала она в Twitter (X)

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Фон дер Ляйен добавила, что мыслями с премьер-министром Фицо и его семьей.

Как сообщалось, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо 15 мая стреляли после выездного заседания правительства в городке Гандлова, его доставили в больницу.

По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к людям, которые приветствовали его, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.

По данным СМИ, Фицо ранили в грудь и живот, его состояние оценивали как тяжелое.

СМИ также публиковали видео с места происшествия.