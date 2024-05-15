Словацкий президент Зузана Чапутова осудила покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое произошло ранее в среду.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она сказала в экстренном обращении, которое приводит портал Aktuality.

Чапутова подчеркнула, что, как и все словаки, "шокирована ужасным нападением на Роберта Фицо".

"Произошло что-то, о чем мы еще не знаем или не можем понять. Физическое нападение на премьер-министра – это нападение на человека, но это также нападение на демократию. Любой вид насилия является неприемлемым", – заявила президент Словакии.

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Она пожелала Фицо выздоровления и призвала не делать преждевременных выводов до официальной информации от полиции.

Как сообщалось, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли после выездного заседания правительства 15 мая, его доставили в больницу.

По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к людям, приветствовавшим его, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.

По данным СМИ, в Фицо стрелял 71-летний мужчина из города Левице на западе страны, он писатель.

Официальный аккаунт премьер-министра Словакии Роберта Фицо опубликовал первое сообщение после покушения на чиновника, где утверждается, что он находится в "опасном для жизни" состоянии.